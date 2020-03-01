01.03.2020

2020-03-01 12:45:03

Во Владимирской области средняя пенсия составила 15500 тысяч рублей

По данным отделения ПФР по Владимирской области на 1 января 2020 года на учете в Пенсионном Фонде состояло 456 тысяч пенсионеров.

Пенсия по старости составляет 15503,2 рубля, по инвалидности – 9354 рубля, по потере кормильца – 10261 рубль, у федеральных государственных гражданских служащих – 18984 рубля, социальная – 8597 рублей. Самая высокая пенсия у летчиков –испытателей – 64322 рубля, но таких в нашей области всего 13 человек. Средний размер назначенных месячных пенсий составил 14702 рубля.