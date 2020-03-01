40% населения России живут в малых городах. И, как правило, именно они дают стране силу, ее героев. Но живут там, как правило, весьма скромно. И вот стало известно, какие малые города в этом году разделят 5 миллиардов рублей, которые по поручению президента теперь ежегодно пополняет призовой фонд конкурса лучших проектов по созданию комфортной общественной среды.

40% населения России живут в малых городах. И, как правило, именно они дают стране силу, ее героев. Но живут там, как правило, весьма скромно. И вот стало известно, какие малые города в этом году разделят 5 миллиардов рублей, которые по поручению президента теперь ежегодно пополняет призовой фонд конкурса лучших проектов по созданию комфортной общественной среды.В Забайкальском крае 45 миллионов получит город Шилка — на реализацию проекта "Город мастеров". В течение двух лет будут облагорожены почти 3 гектара вдоль улицы Ленина, которая станет "зеленой осью" города с новыми учебными и досуговыми объектами.На Южном Урале, в Челябинской области, 90 миллионов рублей получит Троицк, что на границе с Казахстаном. Деньги направят на благоустройство парка культуры и отдыха. К слову, Троицк участвовал в категории от "50 до 100 тысяч человек".В Удмуртской республике в этой же категории победил город Глазов. Там реализуют проект под названием "Связывая времена и пространства": на всем протяжении центральной улицы Кирова появятся 7 новых тематических скверов.А на восточных рубежах, на Чукотке, в городе Певек, 45 миллионов рублей будет направлено на благоустройство набережной, которая омывается водами Восточно-Сибирского моря.В числе победителей не только малые города, но и села. Заглянем в удивительное место на берегу реки Кама, где сходятся сразу 4 российских региона. Село Николо-Березовка Республики Башкортостан находится на стыке с Пермским краем, Татарстаном и Удмуртией.Никольский храм вот-вот обретет свой окончательный облик. Именно с церкви, построенной на берегу Камы еще в XVI веке, и началась история Николо-Березовки — когда-то крупного торгового речного порта, а сейчас районного центра Краснокамского района Башкирии с населением около 6 тысяч человек.Село Николо-Березовка находится не только на своеобразном историческом, но и вполне реальном административно-географическом стыке. Лучше всего это видно с колокольни Никольского храма, кстати, самого высокого в Башкирии. Рядом — Удмуртия. Чуть выше по течению — Пермский край. А если пройти по реке примерно 50 километров вниз, — Республика Татарстан.В основном из этих регионов в Николо-Березовку едут туристы и паломники — почти 60 тысяч человек в год. 26 культурных памятников, и все это на одной улице. Такой концентрации больше нет нигде в Башкирии. Отсюда и официальный статус исторического поселения. Некоторые здания реконструированы.Но большинство строений начала и середины XIX века находятся в плачевном состоянии. Грант, выигранный в конкурсе на формирование комфортной среды, на их реконструкцию потратить нельзя, Тем более что большинство зданий находятся в частной собственности. Но можно создать все условия для развития."Участие во Всероссийском конкурсе подтолкнет остальных инвестировать свои средства в восстановление этих домов", — считает Алексей Горбачев, инициатор проекта "Никола-Березовка. Возвращение домой".В название проекта ("Возвращение домой") и заложена его концепция. Не только в историческом, но и в буквальном смысле."В 1980 году, когда решался вопрос о поднятии уровня Нижнекамского водохранилища, население с этой исторической части было переселено наверх", — рассказала экскурсовод Елена Некрасова.В планах — благоустройство набережной, строительство велодорожек и многое другое. Но главное — восстановление пешеходного моста между исторической и новой частями села. Проект поддержало большинство местных жителей.Победа во всероссийском конкурсе — это более 40 миллионов рублей. Еще столько же добавят региональные власти и инвесторы. График работ расписан на несколько лет вперед.