Зона аттракционов развлекательного парка Остров мечты в полном объеме заработает к 28 марта, об этом сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании Остров мечты Амиран Муцоев.

Зона аттракционов развлекательного парка "Остров мечты" в полном объеме заработает к 28 марта, об этом сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.По его словам, сейчас открыты 20 аттракционов из 24. Остальные – самые сложные с технической точки зрения – заработают к апрелю. Помимо обязательной сертификации аттракционов они прошли добровольную с помощью специализированной немецкой компании.Правда, в первый же день работы сломались два аттракциона. На одном из них – "Бездна Первого Крэнга" – произошла рассинхронизация башни падения и медиаконтента. Организаторам пришлось приостановить аттракцион, перезапустить сервер и наладить работу медийного шоу и башни. Вторая поломка остановила аттракцион "Молот судьбы". Оператор аттракциона уронил устройство разблокировки сидений, в результате пришлось заменить ее на новую.Пауза была непродолжительна, режим работы обоих аттракционов был быстро восстановлен, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на представителей компании."Остров мечты" – это торгово-развлекательный комплекс в Нагатинской пойме Москвы, который называют "русским Диснейлендом". Состоит из 24 аттракционов и занимает территорию примерно в 100 га или 140 футбольных полей. Территория стилизована под улицы Лондона, Рима, Барселоны и Беверли-Хиллз. Помимо развелечений в парке четыре торговых галереи и ландшафтный парк на 44 га под открытым небом. К 2021 году рядом должна появиться набережная с гостиницей и детской яхт-школой.