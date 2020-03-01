В Тарту завершился этап Гран-при по художественной гимнастике.В воскресенье были разыграны награды в отдельных видах многоборь

В Тарту завершился этап Гран-при по художественной гимнастике.В воскресенье были разыграны награды в отдельных видах многоборья.Блестящего успеха добилась Арина Аверина, накануне победившая в многоборье. Четырехкратная чемпионка мира стала первой в упражнениях с мячом, обручем, булавами и лентой. В упражнениях с лентой и булавами второе место заняла Лала Крамаренко. Екатерина Селезнева завоевала серебро в упражнении с мячом.Сборная России выиграла соревнования в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав и в упражнениях с пятью мячами.