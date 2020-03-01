Главный тренер Локомотива Юрий Семин был удален со скамейки запасных в матче 20 тура с Зенитом. Арбитр Евгений Турбин предъявил Семину две желтых карточки.

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин был удален со скамейки запасных в матче 20 тура с "Зенитом". Арбитр Евгений Турбин предъявил Семину две желтых карточки.Действия Турбина вызвали критику со стороны Семина. На 22 минуте Юрий Павлович получил предупреждение за вмешательство в действие судьи. Но через десять минут тренер "Локомотива" снова активно предъявил претензии к судейской бригаде, за что был удален со скамейки запасных.Матч в Санкт-Петербурге продолжается. После первого тайма счет 0:0.