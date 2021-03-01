За минувшие сутки не умер никто из больных.
За минувшие сутки не умер никто из больных.
Общее число скончавшихся от COVID-19 за время пандемии составляет 876.
Напомним, на территории Владимирской области лабораторно подтверждено 124 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего зарегистрировано 27 545 случаев заболевания. 24 540 пациентов выздоровели, за последние 24 часа – 121.
По данным на понедельник, 1 марта, во Владимирской области за сутки не зафиксировало ни одного случая гибели от коронавируса.