25 февраля 2021 года Банк России включил АО ВТБ Регистратор в реестр операторов инвестиционных платформ. Этот шаг стал закономерным следствием активного развития электронных сервисов АО ВТБ ..

25 февраля 2021 года Банк России включил АО ВТБ Регистратор в реестр операторов инвестиционных платформ. Этот шаг стал закономерным следствием активного развития электронных сервисов АО ВТБ Регистратор в условиях современной российской экономики.Основные цели создания и внедрения собственной инвестиционной платформы: предоставление эмитентам дополнительных возможностей взаимодействия, организация электронного размещения дополнительных эмиссий акций и площадки для продажи бумаг инвесторам.Генеральный директор АО ВТБ Регистратор Константин Петров отметил: «С помощью нового сервиса АО ВТБ Регистратор сможет самостоятельно регистрировать дополнительные выпуски акций эмитентов, размещаемые через инвестиционную платформу путем закрытой подписки, что значительно сократит сроки процедуры регистрации и снизит расходы наших клиентов. Важными преимуществами использования нашей платформы являются удобное подключение к «Личному кабинету» участника и получение доступа к сервису, а также автоматическое уведомление акционеров о возможности приобретения акций».Информация о включении АО ВТБ Регистратор в реестр операторов инвестиционных платформ размещена на официальном сайте Банка России https://cbr.ru/finm_infrastructure/oper/.