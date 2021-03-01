В понедельник, 1 марта, стартовал новый, 18-й сезон конкурса Моя страна – моя Россия. Он посвящен науке, технологиям и космосу. Конкурс пройдет в четыре этапа. Награждение состоится в декабре 2021 года.

В понедельник, 1 марта, стартовал новый, 18-й сезон конкурса "Моя страна – моя Россия". Он посвящен науке, технологиям и космосу. Конкурс пройдет в четыре этапа. Награждение состоится в декабре 2021 года.В день старта конкурса состоялось заседание его организационного комитета под руководством министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Студенты, молодые специалисты и сотрудники находят поддержку своим исследованиям в рамках конкурса, отметил он."Мы видим результаты этой работы на примере победителей прошлых сезонов, чьи научные разработки нашли свое применение в жизни», – сказал Фальков.Примерами успешно реализованных инициатив он назвал проекты в области цифровых технологий: разработка сервиса для поддержки пациентов после операции эндопротезирования, инициативы по улучшению работы оборудования ТЭК и прочее.В прошлом году в конкурсе участвовали более 60 тысяч человек из всех регионов России и 15 зарубежных стран. Главной темой была победа в Великой Отечественной войне.Конкурс призывает молодежь быть сопричастными к настоящему и будущему страны в целом и своей малой Родины, отметил заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов. "Через участие в подобных мероприятиях у молодых людей развивается гражданское самосознание, сопричастность и самореализация в решении проблем социально-экономического развития своего края и всей страны, происходит консолидация, что необходимо в принципе для укрепления единства всего многонационального народа», – подчеркнул он.В этом году конкурс проходит в 18-й раз, отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. По его словам, количество участников ежегодно увеличивается почти в два раза.Конкурс пройдет в возрастных категориях 14-17 и 18-35 лет. Список номинаций доступен на . Лучшие инициативы участников получат адресную поддержку.Новый сезон пройдет в четыре этапа. До 12 мая будет идти заявочная кампания, в это время конкурсанты могут разместить свои проекты на официальном сайте. До 11 июля пройдет заочная экспертиза проектов. В ходе третьего этапа конкурсанты будут защищать свои инициативы в очном и онлайн форматах. Награждение состоится в декабре 2021 года.В новом сезоне ожидается рост числа конкурсантов и экспертов проекта, отметила руководитель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Только в прошлом году экспертами стали 1 154 человека со всей России, отметила она.Конкурс «Моя страна – моя Россия» является одним из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Организация нацелена на повышение социальной мобильности граждан, их самореализацию. Наблюдательный совет возглавляет президент Владимир Путин.