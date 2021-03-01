Молодыми специалистами теперь будут считаться люди до 35 лет. Раньше планка держалась на отметке в 30 лет. Передвинули её депутаты облпарламента. Чтобы больше молодых специалистов ехало на

Молодыми специалистами теперь будут считаться люди до 35 лет. Раньше планка держалась на отметке в 30 лет. Передвинули её депутаты облпарламента. Чтобы больше молодых специалистов ехало на село. Если там они обязуются проработать не менее пяти лет, то смогут получить единовременные стимулирующие выплаты. Алексей Говырин, депутат ЗакСобрания Владимирской области (фракция «Единая Россия») В соответствии с