Новые кадровые потери в областной администрации. Департамент ветеринарии остался без руководителя. Михаил Тихонов оставил свой пост. Белый дом сообщает, что отставка Тихонова добровольная.

Новые кадровые потери в областной администрации. Департамент ветеринарии остался без руководителя. Михаил Тихонов оставил свой пост. Белый дом сообщает, что отставка Тихонова добровольная. С 1 марта 2021 года Максим Тихонов освобождён от замещаемой должности директора Департамента ветеринарии Владимирской области. Его добровольную отставку принял и.о. Губернатора Александр Ремига. \ из пресс-релиза обладминистрации\ Михаил Тихонов проработал главным