Утром 1 марта в цеху химического завода на площади Рдултовского в Сергиевом Посаде произошел взрыв, передает телеканал . В пресс-службе регионального управления МЧС назвали ..
<a href="https://33live.ru/novosti/01-03-2021-est-postradavshie-v-cexu-ximicheskogo-zavoda-pod-moskvoj-progremel-vzryv.html" target="_blank">Ест пострадавшие: в цеху химического завода под Москвой прогремел взрыв</a> - Утром 1 марта в цеху химического завода на площади Рдултовского в Сергиевом Посаде произошел взрыв, передает телеканал . В пресс-службе регионального управления МЧС назвали ..
[url=https://33live.ru/novosti/01-03-2021-est-postradavshie-v-cexu-ximicheskogo-zavoda-pod-moskvoj-progremel-vzryv.html]Ест пострадавшие: в цеху химического завода под Москвой прогремел взрыв[/url] - Утром 1 марта в цеху химического завода на площади Рдултовского в Сергиевом Посаде произошел взрыв, передает телеканал . В пресс-службе регионального управления МЧС назвали ..