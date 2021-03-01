Утром 1 марта в цеху химического завода на площади Рдултовского в Сергиевом Посаде произошел взрыв, передает телеканал . В пресс-службе регионального управления МЧС назвали ..

Утром 1 марта в цеху химического завода на площади Рдултовского в Сергиевом Посаде произошел взрыв, передает телеканал "". В пресс-службе регионального управления МЧС назвали "технологической вспышкой". Пострадал один человек. Взрыв ничего не разрушил и причиной пожара не стал.