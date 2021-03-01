Небывалый инцидент произошел сегодня в Костроме. Прикрываясь намерениями по защите интересов граждан, группа провокаторов вызвала к администрации Костромской области правоохранительные ..

Небывалый инцидент произошел сегодня в Костроме. Прикрываясь намерениями по защите интересов граждан, группа провокаторов вызвала к администрации Костромской области правоохранительные органы, сообщив, что здание захватили вооруженные люди.На провокацию шли под «легендой», прикрываясь, как всегда, ни в чем неповинными людьми. Называли себя жителями улицы Окружной, выступающими против точеной застройки в своем районе. Собирались занести петицию против застройки в приёмную главы региона.На самом деле провокаторы зашли в здание администрации и вызвали оперативные службы, сказав, что здание якобы захвачено вооруженными людьми. В результате, вместо того, чтобы выехать к людям, которым нужна реальная помощь, несколько машин - скорой, пожарных служб - съехались к администрации.Верх цинизма – потом эти же люди стали делать селфи на фоне вызванных ими машин.На видео (ниже) зафиксировано, что автором фейкового вызова стал фотокорреспондент и журналист издания «7х7» Алексей Молоторенко. Именно он позвонил в 112 и сообщил о захвате здания. В настоящее время Алексей Молоторенко задержан за ложное сообщение.Известно, что людей провоцировали придти к стенам администрации под видом защиты их интересов также коммунисты Андрей Тарасов и Юлия Мусина. На видео запечатлено, как под их руководством люди садятся в автобус с символикой КПРФ, чтобы ехать в администрацию.