Мэрия города опубликовала статистические данные на 1 марта.
Во Владимире продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. По информации на 1 марта в столице Владимирской области от COVID-19 привили 14 251 человека, из которых 4789 жителей уже получили оба компонента вакцины «Спутник V».
Записаться на иммунизацию можно на госуслугах, а также через горбольницы и поликлиники:
- ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81;
- ГКБ № 5 — 77-34-90;
- ГП № 4 — 77-32-01;
- ГП № 2 — 77-31-53;
- ГБ № 2 — 53-57-84;
- ГБ № 7 — 45-61-36;
- Отделенческая больница на станции Владимир - 54-32-13.