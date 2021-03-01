Мэрия города опубликовала статистические данные на 1 марта.

Во Владимире продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. По информации на 1 марта в столице Владимирской области от COVID-19 привили 14 251 человека, из которых 4789 жителей уже получили оба компонента вакцины «Спутник V».Записаться на иммунизацию можно на госуслугах, а также через горбольницы и поликлиники:- ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81;- ГКБ № 5 — 77-34-90;- ГП № 4 — 77-32-01;- ГП № 2 — 77-31-53;- ГБ № 2 — 53-57-84;- ГБ № 7 — 45-61-36;- Отделенческая больница на станции Владимир - 54-32-13.