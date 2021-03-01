В этом году коллектив знаменитой на всю страну «Киржачской типографии» празднует два юбилея.

В этом году коллектив знаменитой на всю страну «Киржачской типографии» празднует два юбилея.В наши дни Киржач заслуженно считают одним из главных центров отечественного печатного дела.В чём кроется секрет успеха типографии, расположенной в небольшом провинциальном городе на западе нашей области? Ответ на этот вопрос очень прост – в усердном труде многих поколений талантливых специалистов, искренне преданных любимому делу.История одного из старейших полиграфических предприятий России началась 90 лет назад...Долгий путьВ центре Киржача стоит приземистое кирпичное здание. В царские времена в нём располагался постоялый двор, в котором, если верить местным преданиям, однажды останавливался выдающийся полководец Пётр Багратион. В первые постреволюционные годы бывший постоялый двор чаще всего использовали как временное жильё для чиновников, которые приезжали в город из губернского центра.Именно в этом здании в 1931 году разместились редакция районной газеты «Ударник» и обслуживающая её типография. «Отцам-основателям» киржачского печатного дела приходилось не сладко – просвещение в массы они несли с помощью небогатого шрифтового хозяйства и старенькой печатной машины тигельного типа с ручным приводом. Однако, как говорят в народе – «умение и труд всё перетрут». Несмотря на все сложности, дело спорилось.В те далёкие годы редакция газеты и личный состав типографии были единым коллективом. Однако время шло, технический прогресс не стоял на месте – сложное оборудование подчинялось лишь умелым рукам профессионалов своего дела. С годами типография получала всё больше автономии и, в итоге, полностью отделилась от «районки».Последнее десятилетие прошлого века – сложное время для российского печатного дела. Множество типографий закрыли, «на плаву» остались лишь самые жизнеспособные. Среди них оказалось и киржачское предприятие, которое стало печатать малотиражную продукцию бланочно-офисного характера.Типография могла бы добиться серьёзных успехов на этом поприще, однако её устаревшее оборудование не позволяло в полной мере реализовывать оформительские возможности. Трудовой коллектив понимал, что назрело время коренной модернизации предприятия.Новая жизньВ 2010 году генеральным директором «Киржачской типографии» стал Евгений Фёдоров. До этого он работал с компаниями, аффилированными Гознаком, и подготовил великолепную команду специалистов, состоявшую из его земляков-киржачан. Именно они стали костяком трудового коллектива, прославившего предприятие на всю страну.Новое руководство приложило огромные усилия для того, чтобы преобразить небольшую провинциальную типографию в лицензионное предприятие по изготовлению и реализации защищённой от подделок печатной продукции. Одновременно закупали современное полиграфическое оборудование, налаживали систему безопасности, охраны и видеонаблюдения.И ещё один своеобразный юбилей. В феврале 2011 года (в год 80-летия предприятия) произошло поистине историческое событие, как для типографии, так и для Киржача в целом. В результате трёхдневной работы Межведомственной комиссии, состоящей из представителей ФСБ, МВД, ФНС, ФСТЭК и Минфина России, ОАО «Киржачская типография» получила лицензию №24 ФНС России на изготовление и реализацию защищённой полиграфической продукции категорий «А», «Б» и «В».Типография стала современным полиграфическим предприятием, основная ориентация которого – производство бланков документов государственного образца об образовании и квалификации длянужд Минобрнауки России, бланков сертификатов Минздрава России, бланков Минтранспорта России, лотерейных билетов и бланков проездных документов.Меняют действительностьНе так давно поддельные аттестаты об образовании, которые можно было купить в метро, на улице или на многочисленных «пиратских» сайтах, были большой проблемой для нашего общества. «Липовые» врачи и юристы не редко становились фигурантами уголовных дел. Однако в последнее время встретить в подземном переходе человека, предлагающего купить поддельный документ об образовании, почти нереально. Для злоумышленников этот «бизнес» больше не представляет интереса.И всё благодаря разработкам специалистов «Киржачской типографии», которые радикально изменили правила игры.- Мы кардинально усовершенствовали элементы защиты аттестатов. Документы об образовании теперь печатают на специальной бумаге, подлинность гарантируют светящиеся цифры, особые волокна, водяные знаки, микротексты и многое другое – всего более 20 степеней защиты. Кроме того, мы ввели новую логичную систему нумерации. Например, если мошенники украли бланк в Казани, то продать его как аттестат петербургской школы они не смогут, - рассказывает генеральный директор типографии Евгений Фёдоров.Действительно, если сравнить бланки разных лет, то можно наглядно увидеть, насколько сильно киржачские специалисты усовершенствовали документы. Помимо возросшей в десятки раз защиты, новые аттестаты отличаются интересным дизайном, который, к слову, постоянно совершенствуют (что тоже создаёт трудности для мошенников).Коллектив предприятия стремится к тому, чтобы все бланки об общем, среднем профессиональном и высшем образовании были частью одной дизайнерской линейки. Так что все документы, отпечатанные здесь, не только соответствуют высочайшим требованиям Минобрнауки, но и радуют глаз счастливыхобладателей. Это очень важно, ведь каждый аттестат – не только подтверждает компетентность его владельца, но и знаменует целую веху в его жизни.Кстати, именно киржачане напечатали первую партию аттестатов для воссоединённого Крыма и лишь они выпускают дипломы призёров Всероссийской олимпиады школьников, которые открывают для ребят двери ведущих ВУЗов страны.Безвозмездное «золото»Недавно в Министерстве просвещения России утвердили новый образец школьной медали «За особые успехи в учении». Эскиз почётной награды, которую уже в этом учебном году будут получать самые талантливые и успешные выпускники, разработали в «Киржачской типографии». Автором перевоплощения облика Золотой медали стал известный художник, долгое время работавший на Гознаке, участвовавший в создании многих банкнот СССР и иностранных государств, а ныне арт-директор типографии Юрий Ермаков.Почему дизайн школьной награды решили поменять? Дело в том, что медаль предыдущего образца попросту не соответствовала нормам российской геральдики. Аверс медали венчали герб и флаг России, а это, согласно геральдическим правилам, - равнозначные символы. Совместно их изображать можно лишь на штандарте Президента Российской Федерации.Долгие 11 лет специалисты предприятия добивались изменения дизайна школьной награды. Переговоры вели как с представителями Геральдического совета при Президенте России, так и с крупными чиновниками. В результате справедливость восторжествовала.Медаль правильного облика будет штамповать один из соучредителей «Киржачской типографии» - Научно-технический центр «АРМ-Регистр», расположенный в Киржаче. Первые награды найдут своих обладателей уже этим летом.Главная ценностьПереоценить роль, которую играет «Киржачская типография» в отечественной полиграфической промышленности, - невозможно. Из года в год предприятие задаёт вектор развития для всей отрасли, находит инновационные решения и поднимает стандарты качества для своих коллег. Кроме того, типография активно ведёт благотворительную деятельность. Под её патронажем открывают музеи, создают новые арт-пространства, занимаются благоустройством зон отдыха и проводят массовые мероприятия.- И всё это благодаря людям, дорогим киржачанам, которые трудятся у нас, - говорит Евгений Фёдоров. -Я счастлив работать с такими творческими, смелыми и красивыми людьми. Именно благодаря высокопрофессиональным сотрудникам наша типография работает вот уже 90 лет. В любые, даже самые суровые времена, мы не давали засохнуть краске в наших станках! Сейчас мы продолжаем энергично двигаться по пути созидания и развития. Впереди – ещё множество интересных и значимых для общества проектов.