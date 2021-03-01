Центр поддержки экспорта проводит конкурс среди предпринимателей.

Центр поддержки экспорта проводит конкурс «Экспортёр года Владимирской области-2020». Заявки на участие принимаются до 20 марта. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе обладминистрации.Тройку победителей выберут в пяти номинациях: «Экспортёр года в сфере промышленности», «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортёр года в сфере услуг», «Экспортёр года в сфере высоких технологий» и «Прорыв года».Лучшим предпринимателям вручат памятные стелы и сертификаты номиналом 100 тысяч рублей на получение дополнительных услуг Центра.Более подробная информация о конкурсе и условиях участия доступна на ведомства.