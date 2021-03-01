Подведение итогов конкурса Лучшие школы города Владимира состоится уже в этом месяце.

В конкурсе "Лучшие школы города Владимира" в этом году участвуют восемь учреждений. Начиная с 18-го года, конкурс содержит очный и заочный тур: руководители школ обязательно выступают с презентацией деятельности, рассказывают об успехах в работе и делятся своим, директорским кредо. Нововведением этого года стала защита проекта: руководители в своём выступлении обозначат чёткую цель, на которую будут впоследствии выделены пятьсот тысяч гранта. Посмотреть все конкурсные проекты можно в группе "Умный город" в сецсети "ВКонтакте". А подведение итогов состоится уже в этом месяце.