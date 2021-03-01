В роддоме одновременно рожали латвийка, немка и русская, пришло время детей забирать, а они не поймут чей где лежит. Ну немка быстро cообразила, вбегает в палату, руку поднимает:
- Хайль Гитлер!
Сразу же один ребёнок руку поднимает в ответ:
- Зиг хайль!..
Ну подошла немка, забрала своего, за ней сразу же русская подошла, взяла другого и уходит.
Латвийка ей:
- А почему ви думаетэ, что это именно ваш ребьёнок? Почему?
А русская и говорит:
- Да потому что, когда немка сказала Хайль Гитлер мой ребёнок кулачки сжал, а ваш обделался...
еще анекдот!