3 легковых автомобиля, 2 мотоцикла и 2 мопеда сгорели в результате пожара.

3 легковых автомобиля, 2 мотоцикла и 2 мопеда сгорели в результате пожара в гаражах на станции Вековка Гусь-Хрустального района.Сообщение о возгорании поступило в 2.27 1 марта. Из-за позднего времени суток пожар был не сразу обнаружен. Звонок в пожарную охрану поступил не своевременно от очевидца. На момент прибытия к месту пожара наблюдалось открытое горение 3-х гаражей. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 66 кв. м. Погибших и пострадавших нет. В результате пожара пострадало имущество, а именно 3 легковых автомобиля, 2 мотоцикла и 2 мопеда. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.