Зарубежные эксперты внесли Россию в список стран, где рост цен на продукты вызывает особое беспокойство. Попадание в перечень горячих точек прокомментировало Министерство экономического развития.

Зарубежные эксперты внесли Россию в список стран, где рост цен на продукты вызывает особое беспокойство. Попадание в перечень "горячих точек" прокомментировало Министерство экономического развития.Американское агентство Bloomberg накануне опубликовало материал, посвященный проблеме роста мировых цен на продовольствие. В статье отмечается, что наиболее напряженная ситуация наблюдается в России, Турции, Бразилии, Нигерии и Индии. Как утверждают авторы материала, жители этих стран тратят на еду большую часть потребительской корзины.По данным агентства, к наиболее вероятным причинам подорожания продуктов относятся неблагоприятные погодные условия, повышенный спрос со стороны КНР, а также слабая цепочка поставки товаров. Научный сотрудник Института мировой экономики Каллен Хендрик предупредил, что последствия роста цен на продукты будут серьезнее, чем пандемия коронавирусной инфекции.Информацию прокомментировали в Минэкономразвития. Представители сообщили, что все профильные ведомства внимательно следят за ситуацией на рынке и обращают внимание на колебание стоимости продуктов. "Подобная аналитика (как у агентства Bloomberg – Прим.ред.) носит спекулятивный характер", – отметили в российском министерстве.Министерство промышленности и торговли исключило дефицит продуктов питания в России. В ведомстве рассказали, что предпосылок для скачка цен на товары в стране сегодня нет. Правительство обладает достаточным количеством инструментов для того, чтобы вовремя отреагировать на ситуацию, если это потребуется, уточняет РИА Новости.Ранее президент России Владимир Путин возмутился ростом цен на продукты. Он отметил, что в прошлом году в стране был рекордный урожай зерна, но несмотря на это стоимость хлеба и макарон увеличилась. Также подорожали подсолнечное масло и сахар. Подробнее о реакции главы страны можно прочитать в