82-летняя пенсионерка из Сергиева Посада впустила к себе домой молодую даму, представившуюся социальным работником, передает сайт . Та предложила пожилой женщине оформить льготные путевки, ..

82-летняя пенсионерка из Сергиева Посада впустила к себе домой молодую даму, представившуюся социальным работником, передает сайт "". Та предложила пожилой женщине оформить льготные путевки, а также обменять устаревшие купюры на новые. Пока старушка заполняла бумаги, ее гостья пробралась в комнату и выкрала 80 тысяч рублей. Подозреваемую удалось задержать. Ей оказалась 22-летняя жительница Москвы. ВЫяснилось, что она причастна к аналогичному ограблению 85-летней женщины.