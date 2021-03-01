Сотрудники столичной полиции задержали троих молодых людей по подозрению в нанесении телесных повреждений 52-летнему москвичу...

«Сотрудники столичной полиции задержали троих молодых людей по подозрению в нанесении телесных повреждений 52-летнему москвичу.Вечером 25 февраля в ОМВД России по району Хамовники города Москвы обратился житель столицы. Он сообщил, что вместе с другом, известным музыкантом, на Комсомольском проспекте подвергся нападению неизвестных, которые занимались попрошайничеством. Получив отказ на просьбу дать денег, злоумышленники нанесли потерпевшим несколько ударов, после чего скрылись. Музыкант с травмами был госпитализирован, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.Сотрудники уголовного розыска УВД по Центральному округу города Москвы и ОМВД России по району Хамовники установили и задержали троих подозреваемых. Дознанием ОМВД России по району Хамовники по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и 116 УК РФ «Побои». Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать видео