Транзитное движение по МКАД грузовиков массой больше 12 тонн ограничат на постоянной основе. Сегодня об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, новые правила, которые действовали 20–22 февраля, полностью себя оправдали. За двое суток на Московской кольцевой автодороге впервые за много лет не произошло ни одной аварии с участием большегрузов. При этом средняя скорость движения по трассе увеличилась на 11%. Никаких проблем с доставкой товаров в Москву также не возникло.Власти столицы распорядились в качестве эксперимента перевести транзитное движение грузовиков с МКАД на Центральную кольцевую автодорогу после того, как в конце февраля на столицу обрушился снегопад и застрявшие фуры спровоцировали на МКАД гигантские пробки.