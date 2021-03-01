В медучреждениях заменят инженерные коммуникации, обновят фасады, отремонтируют кабинеты врачей, санитарные комнаты, благоустроят прилегающую территорию.

На ремонт и оснащение поликлинических корпусов Областной детской клинической больницы на улице Добросельской, 34 «Д» и 197 «А» выделено 240 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.В медучреждениях заменят инженерные коммуникации, обновят фасады, отремонтируют кабинеты врачей, санитарные комнаты, благоустроят прилегающую территорию.Для нужд поликлиник уже закуплены современные лабораторные анализаторы, офтальмологическое и физиотерапевтическое оборудование. Следующий этап – приобретение магнитно-резонансного томографа.