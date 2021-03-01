При обыске оперативниками было обнаружено и изъято 2 пакета из полимерного материала с веществом растительного происхождения...

«Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в хранении свыше одного килограмма наркотического средства – каннабиса (марихуаны)», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию поступила информация о том, что в одном из домов в поселке Вороновское хранятся наркотические средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по данному адресу задержали подозреваемого – 29-летнего москвича. Установлено, что в помещении дачного дома задержанный выращивал и хранил наркотическое средство.При обыске оперативниками было обнаружено и изъято 2 пакета из полимерного материала с веществом растительного происхождения. Согласно справке об исследовании изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – каннабис (марихуану), общей массой около 1 килограмма 200 граммов. Также полицейскими обнаружено и изъято 112 кустов растительного происхождения, упакованные в 35 полимерных пакетов, которые оставлены без исследования. Со слов злоумышленника, вышеуказанное наркотическое средство он хранил для личного употребления.Следствием МО МВД России «Красносельское» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79