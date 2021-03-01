Бывший президент США Дональд Трамп выступил с разгромной речью в адрес нынешнего главы Белого дома. Политик заявил, что Америка при Джо Байдене оказалась на последнем месте. Гневный выпад республиканца прокомментировал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Бывший президент США Дональд Трамп выступил с разгромной речью в адрес нынешнего главы Белого дома. Политик заявил, что Америка при Джо Байдене оказалась на "последнем месте". Гневный выпад республиканца прокомментировал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.Политолог назвал речь Дональд Трампа "принципиально важной". По его мнению, в Соединенных Штатах "воцарилась ситуация двоевластия". Одна половина американцев поддерживает действующего президента, демократа Джо Байдена, другая – его предшественника республиканца.Незадолго до своего ухода с поста главы страны Трамп пообещал не нападать на своего преемника и его администрацию, однако так и не сдержал слова. Вместо этого политик обрушился с критикой на своего оппонента, назвав его худшим президентом за всю историю Соединенных Штатов.Республиканец подчеркнул, что по-прежнему не согласен с результатами выборов и продолжит борьбу за Белый дом. Васильев не исключил, что такой популизм может восстановить авторитет Трампа и сильно ударить по Демократической партии и новой американской администрации.Политолог отметил, что у Байдена появился серьезный критик, который популярен среди нескольких десятков миллионов граждан США. В отличие от соперника, Трамп отличный шоумен и харизматичный политик. Каждое выступление республиканца становится событием в жизни американцев.По словам Васильева, нынешний глава Белого дома занимает оборонительную позицию. Это может сыграть против него. У Дональда Трампа есть все шансы убедить демократов отправить нынешнего президента в отставку досрочно. Вполне возможно, что бизнесмен вернется в Овальный кабинет раньше 2024 года.Политолог добавил, что Дональд Трамп "ломает традиционные представления" о бывших американских президентах. Как правило, политики уходят на заслуженный отдых, читают лекции, пишут мемуары или играют в гольф. Однако республиканец продолжает активно действовать и выступать."Это абсолютно беспрецедентный случай", – заключил Васильев.