Тела пятилетнего мальчика, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и 63-летней бабушки обнаружили в воскресенье днем в доме поселка Кудьма

Полицейские задержали во Владимирской области двух подозреваемых в убийстве семьи из четырех человек, в том числе ребенка, под Нижним Новгородом, сообщает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах.Напомним, тела пятилетнего мальчика, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и 63-летней бабушки обнаружили в воскресенье днем в доме поселка Кудьма Кстовского района Нижнего Новгорода. При осмотре тел погибших следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело.По предварительным данным, преступление могли совершить рабочие. "Всего задержаны четыре человека. Все они работали на участке убитой семьи, помогали им по дому. Убийство было совершено с целью ограбления", - пишет . Сейчас подозреваемых допрашивают.