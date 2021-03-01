Температура воздуха днём -1…+4 °C.

Облачная с прояснениями погода прогнозируется во Владимире и области. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный 2 – 7 м/с, днем юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха днём -1…+4 °C.Фото: Pixabay