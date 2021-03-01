В 2021 году половодье во Владимирской области может отрезать от «большой земли» 30 населённых пунктов, а в зоны подтопления рискуют попасть 22, а также 28 участков автодорог. Об этом сообщил ..

В 2021 году половодье во Владимирской области может отрезать от «большой земли» 30 населённых пунктов, а в зоны подтопления рискуют попасть 22, а также 28 участков автодорог. Об этом сообщил замначальника ГУ МЧС региона Пётр Денисов.Для минимизации рисков рассматривается возможность досрочной выплаты пенсий, заготовка запасов лекарственных препаратов и продуктов питания.Ледоход обеспечат распиловка льда в Вязниковском районе, чернение льда в Кольчугинском районе, расчистка русел рек.Мониторить паводок призваны 11 гидропостов и 16 водомерных линеек, три квадрокоптера и вертолёт МЧС.