27 февраля на одном из химических заводов в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая произошла авария, после которой по его территории начал распространяться ядовитый газ, передает ..

27 февраля на одном из химических заводов в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая произошла авария, после которой по его территории начал распространяться ядовитый газ, передает телеканал "". Восемь человек были госпитализированы. Сообщается о пяти жертвах.