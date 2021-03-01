27 февраля на одном из химических заводов в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая произошла авария, после которой по его территории начал распространяться ядовитый газ, передает ..
<a href="https://33live.ru/novosti/01-03-2021-pri-avarii-na-zavode-v-kitae-pogibli-lyudi.html" target="_blank">При аварии на заводе в Китае погибли люди</a> - 27 февраля на одном из химических заводов в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая произошла авария, после которой по его территории начал распространяться ядовитый газ, передает ..
[url=https://33live.ru/novosti/01-03-2021-pri-avarii-na-zavode-v-kitae-pogibli-lyudi.html]При аварии на заводе в Китае погибли люди[/url] - 27 февраля на одном из химических заводов в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая произошла авария, после которой по его территории начал распространяться ядовитый газ, передает ..