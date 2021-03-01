Сообщение о возгорании в 2-квартирном жилом доме барачного типа на улице Мира станции Болдино поступило в 6.38.

Дознаватели устанавливают причину пожара в Петушинском районе, в результате которого погибла женщина 1971 года рождения. По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение о возгорании в 2-квартирном жилом доме барачного типа на улице Мира станции Болдино поступило в 6.38.По прибытию к месту пожара наблюдался густой черный дым. Пожарные не дали огню распространиться на весь дом и потушили огонь на площади 25 кв. м. Пострадала внутренняя отделка и имущество балкона. К сожалению, на пожаре погибла женщина 1971 г.р. К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 9 человек личного состава.