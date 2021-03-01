Пассажирский лайнер, вылетевший из столицы Хартума в Доху был вынужден вернуться в аэропорт вылета и совершить вынужденную посадку. Известна причина инцидента. Выяснилось, что спустя ..

Пассажирский лайнер, вылетевший из столицы Хартума в Доху был вынужден вернуться в аэропорт вылета и совершить вынужденную посадку. Известна причина инцидента. Выяснилось, что спустя какое-то время после набора высоты в кабине пилотов объявился кот, который стал нападать на членов экипажа, передает "". Чтобы не рисковать жизнями из-за хвостатого хулигана, капитан принял решение о возвращении в столицу Судна. В воздушное судно агрессивный кот пробрался еще ночью.