Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак сделал заявление. По его словам, по итогам праймериз список партии существенно изменится.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сделал заявление.По его словам, по итогам праймериз список партии существенно изменится.По имеющимся данным, список может обновиться наполовину. Турчак отметил, что серьезное изменение произойдет "качественно иколичественно". Он добавил, что его прогноз – очень высокий.Мой прогноз очень высокий. Секретарь генсовета "Единой России" заявил, что по округам, вероятнее всего, победит тот, кто сейчас является депутатом.Внутрипартийное голосование пройдет по открытоймодели. В нем смогут участвовать все желающие, проживающие натерритории избирательного участка, а не только члены "Единой России". В большинстве регионовпроголосовать можно будет в электронном виде.Выборы "ЕдинойРоссии" запланированы на 24-30 мая. В Госдуму – на 19сентября.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин депутатского корпуса в феврале. Самым важным законом уходящего месяца он назвал инициативу о запрете высаживать детей-безбилетников до 16 лет из общественного транспорта.