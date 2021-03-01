В службу «02» стали поступать сообщения от граждан о том, что на Варшавском шоссе водители свадебного кортежа грубо нарушают Правила дорожного движения...

«Полицейские двух административных округов столицы в течение часа установили и задержали лихачей из свадебного кортежа», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.28 февраля в службу «02» стали поступать сообщения от граждан о том, что на Варшавском шоссе водители свадебного кортежа грубо нарушают Правила дорожного движения.В течение часа сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ЮВАО задержали водителей данных автомобилей на улице Артюхиной.Нарушителям было выписано более 10 постановлений об административных правонарушениях, предусмотренных статьями КоАП РФ. В частности, по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения»; ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид»; ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ «Нарушение правил маневрирования»; ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей». Также в отношении одного из водителей был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей».Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22