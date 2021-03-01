ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает без вести пропавшего Назарова Александра Анатольевича, 1977 года рождения...

ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает без вести пропавшего Назарова Александра Анатольевича, 1977 года рождения, который в августе 2009 года ушел с работы в районе Текстильщики г. Москвы и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 30-35 лет, рост 185 см, среднего телосложения, глаза светлые, волосы короткие русые.Был одет: синие джинсы, красная кофта на молнии, синяя майка, черные кроссовки.Особые приметы: татуировка в виде буквы «С» на кисти руки между большим и указательным пальцем.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8(495) 709-26-02, 8(495) 709-10-00, единый номер операторов сотовой связи – «102».Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18