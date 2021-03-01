К ликвидаци происшествия привлекалось 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

В первый день весны в 06:38 в МЧС Р по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме барачного типа. ЧП произошло в Петушинском районе, на станции Болдино, на улице Мира,42.Пожарные, прибывшие на место и увидевшие густой чёрный дым, не дали огню распространиться на весь дом. Пламя было потушено на площади 25 квадратных метров. Пострадала внутренняя отделка и имущество.Как сообщает пресс-служба МЧС, на пожаре погибла женщина 1971 года рождения. К ликвидаци происшествия привлекалось 3 единицы техники и 9 человек личного состава.