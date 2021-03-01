В подмосковной Балашихе 62-летняя женщина поссорилась с товарищем во время застолья с алкоголем, передает . В качестве финального аргумента она воткнула оппоненту отвертку в голову и шею. От ..
<a href="https://33live.ru/novosti/01-03-2021-v-balashixe-zhenshhina-ubila-priyatelya-otvertkoj.html" target="_blank">В Балашихе женщина убила приятеля отверткой</a> - В подмосковной Балашихе 62-летняя женщина поссорилась с товарищем во время застолья с алкоголем, передает . В качестве финального аргумента она воткнула оппоненту отвертку в голову и шею. От ..
[url=https://33live.ru/novosti/01-03-2021-v-balashixe-zhenshhina-ubila-priyatelya-otvertkoj.html]В Балашихе женщина убила приятеля отверткой[/url] - В подмосковной Балашихе 62-летняя женщина поссорилась с товарищем во время застолья с алкоголем, передает . В качестве финального аргумента она воткнула оппоненту отвертку в голову и шею. От ..