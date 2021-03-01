В подмосковной Балашихе 62-летняя женщина поссорилась с товарищем во время застолья с алкоголем, передает . В качестве финального аргумента она воткнула оппоненту отвертку в голову и шею. От ..

В подмосковной Балашихе 62-летняя женщина поссорилась с товарищем во время застолья с алкоголем, передает "". В качестве финального аргумента она воткнула оппоненту отвертку в голову и шею. От полученных травм мужчина скончался.