Утром 1 марта на Троицком тракте в Челябинске небольшой пассажирский автобус Hyundai столкнулся с трактором и вылетел с моста в овраг, передает . По счастливому стечению обстоятельств ..

Утром 1 марта на Троицком тракте в Челябинске небольшой пассажирский автобус Hyundai столкнулся с трактором и вылетел с моста в овраг, передает . По счастливому стечению обстоятельств транспортное средство затормозило о растущие деревья. Сообщается о нескольких пострадавших. Подробности и все обстоятельства ДТП устанавливаются.