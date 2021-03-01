На стадионе МАСОУ «Зоркий» собралось 20 коллективов Всероссийского общества «Динамо». В составе участников: ветераны, спортсмены и дети...

В спортивном состязании, которое объединило всех лыжников «Динамо», приняли участие более 1,2 тысячи человек из различных федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, а также просто любителей лыжного спорта.На лыжном стадионе МАСОУ «Зоркий» собралось 20 коллективов Всероссийского общества «Динамо». В составе участников: ветераны, спортсмены и дети.На церемонии открытия соревнований всем командам пожелали показать свой наилучший результат и получить положительные эмоции от прохождения трассы.Программа соревнований включала в себя личное первенство по возрастным группам и эстафеты 4 х 1,5 км.Местную организацию № 1 МГО ВФСО «Динамо» представили около 100 человек из числа столичных правоохранителей и членов их семей.По результатам прохождения трасс в личном первенстве по лыжным гонкам лучшие спортивные результаты показали: среди женщин 3-й возрастной группы (3 км) – Александра Татаринская (УГИБДД) – 2-е место; среди женщин 4-й возрастной группы (3 км) – Ксения Конохова (ОМВД России по району Северное Тушино) – 1-е место; среди мужчин 4-й возрастной группы (5 км) – Василий Ильин (2-й СПП) – 1-е место и Владимир Гарбузов (УГИБДД) – 2-е место; среди мужчин 5-й возрастной группы (5 км) – Георгий Зуев (2-й СПП) – 2-е место и Юрий Гришин (УГИБДД) – 3-е место; среди мужчин 6-й возрастной группы (5 км) – Геннадий Хлыст (УВД по ЮАО) – 3-е место. В эстафетной гонке команда столичной полиции заняла 5-е место.По завершении соревнований участникам вручили почетные призы и награды, а после всех присутствующих угостили горячем чаем и кашей из полевой кухни.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве