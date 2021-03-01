В ночь на 1 марта в посёлке Вековка Гусь-Хрустального района загорелись сразу три гаража. Пожар местные жители увидели не сразу, огнеборцев вызвали несвоевременно. В итоге к приезду

В ночь на 1 марта в посёлке Вековка Гусь-Хрустального района загорелись сразу три гаража. Пожар местные жители увидели не сразу, огнеборцев вызвали несвоевременно. В итоге к приезду спасателей гаражи полыхали открытым пламенем на 66 квадратных метрах. На несколько десятков метров поднимался столб дыма. Огнеборцы ликвидировали возгорание. На пожаре никто не пострадал. А вот транспорт, который