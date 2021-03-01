Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон никогда не признает Крым российским. На слова американского лидера отреагировали в Кремле.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон никогда не признает Крым российским. На слова американского лидера отреагировали в Кремле.На прошлой неделе Белый дом опубликовал стенограмму речи Джо Байдена по случаю украинского "Дня сопротивления оккупации Крыма". Политик рассказал, что Америка никогда не признает "аннексию полуострова" и будет вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России.Высказывание главы США прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что аннексию действительно нельзя признать, так как этого не было. По его словам, в начале 2014 года произошло воссоединение Крыма с Россией.Песков подчеркнул, что процедура присоединения прошла в "строгом соответствии со всеми нормами международного права". Вашингтону достаточно просто признать сам факт воссоединения, а также то, что Крым уже длительное время является одним из российских регионов.Ранее президент Украины Владимир Зеленский . Он назвал полуостров "добрым и солнечным" сердцем, которое вырвали у Незалежной. Глава страны заявил, что включение территории в состав России было незаконным, и потребовал, чтобы Украине вернули ее.Напомним, Крым был присоединен к России на основании результатов референдума, в котором приняло участие большинство жителей полуострова. Киев считает территорию временно оккупированной, Москве же утверждает, что голосование было справедливым и честным.