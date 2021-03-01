Ситуация с распространением COVID-19 в Москве остается напряженной. Суточный прирост заразившихся коронавирусом составил 2 097.
<a href="https://33live.ru/novosti/01-03-2021-v-moskve-vyyavili-bolee-2-tysyach-zarazivshixsya-koronavirusom-vpervye-s-12-fevralya.html" target="_blank">В Москве выявили более 2 тысяч заразившихся коронавирусом впервые с 12 февраля</a> - Ситуация с распространением COVID-19 в Москве остается напряженной. Суточный прирост заразившихся коронавирусом составил 2 097.
[url=https://33live.ru/novosti/01-03-2021-v-moskve-vyyavili-bolee-2-tysyach-zarazivshixsya-koronavirusom-vpervye-s-12-fevralya.html]В Москве выявили более 2 тысяч заразившихся коронавирусом впервые с 12 февраля[/url] - Ситуация с распространением COVID-19 в Москве остается напряженной. Суточный прирост заразившихся коронавирусом составил 2 097.