В минувшие выходные в Муроме автомобиль сбил ребёнка. ДТП произошло вечером 27 февраля. Как сообщают в ГИБДД области, ВАЗ 12-й модели сбил ребёнка, который внезапно выскочил на проезжую часть.

В минувшие выходные в Муроме автомобиль сбил ребёнка. ДТП произошло вечером 27 февраля. Как сообщают в ГИБДД области, ВАЗ 12-й модели сбил ребёнка, который внезапно выскочил на проезжую часть. Мальчик 2009-го года рождения перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Водитель успел вовремя затормозить, мальчик получил ушиб бедра, но госпитализация ему не понадобилась. Он лечится амбулаторно.