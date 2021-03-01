В результате ДТП мальчик получил ушиб бедра. Госпитализация ему не потребовалась.

В Муроме в ДТП пострадал 11-летний ребенок. Происшествие случилось в субботу, 27 февраля. Как сообщает ,со ссылкой на Управление ГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ 2112 1989 года рождения допустил наезд на пешехода 2009 года рождения, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора.В результате ДТП мальчик получил ушиб бедра. Госпитализация ему не потребовалась – врачи оказали ребёнку помощь и отпустили лечиться домой.Всего, по данным пресс-службы регионального УМВД, за прошедшие пять дней на территории Владимирской области зарегистрировано 17 ДТП с пострадавшими, 3 человека погибли и 29 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 5 несовершеннолетних.С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 3 происшествия.Полицейскими оформлено 349 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 49 водителей, управлявший транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.