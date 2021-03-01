В результате ДТП мальчик получил ушиб бедра. Госпитализация ему не потребовалась.
В Муроме в ДТП пострадал 11-летний ребенок. Происшествие случилось в субботу, 27 февраля. Как сообщает ,со ссылкой на Управление ГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ 2112 1989 года рождения допустил наезд на пешехода 2009 года рождения, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора.
В результате ДТП мальчик получил ушиб бедра. Госпитализация ему не потребовалась – врачи оказали ребёнку помощь и отпустили лечиться домой.
Всего, по данным пресс-службы регионального УМВД, за прошедшие пять дней на территории Владимирской области зарегистрировано 17 ДТП с пострадавшими, 3 человека погибли и 29 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 5 несовершеннолетних.
С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 3 происшествия.
Полицейскими оформлено 349 происшествий с материальным ущербом.
Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 49 водителей, управлявший транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.