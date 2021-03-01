В ходе обыска в квартире сотрудники полиции обнаружили оборудование для изготовления наркотических средств, а также 6 полимерных свертков с неизвестным веществом внутри...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве и патрульно-постовой службы полиции МО «Московский» г. Москвы задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков.В дежурную часть МО МВД России «Московский» г. Москвы поступило сообщение от местного жителя. Мужчина рассказал, что в жилом многоквартирном доме, расположенном на Саларьевской улице, неизвестный изготавливает наркотические средства.На место происшествия незамедлительно прибыли оперативники и задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном производстве наркотических средств.В результате проведения личного досмотра в сумке у подозреваемого было обнаружено и изъято 5 полимерных свертков с неизвестным веществом, которое, согласно справке об исследовании, является наркотическим средством – кокаином, общей массой более 12 граммов. Также в сумке находился контейнер с веществом внутри, которое, как выяснилось после исследования, является наркотическим средством – мефедроном, общей массой более 3 граммов.В ходе обыска в квартире, которую подозреваемый снимал, сотрудники полиции обнаружили оборудование для изготовления наркотических средств, а также 6 полимерных свертков с неизвестным веществом внутри. Согласно справке об исследовании оно является наркотическим средством – мефедроном, общей массой свыше 1,8 кг.По данному факту следствием УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57