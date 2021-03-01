39-летнего жителя Костерёво приговорили к лишению свободы за мошенничество с использованием банковской карты. Как установили следствие и суд, мужчина нашел около магазина чужую банковскую

39-летнего жителя Костерёво приговорили к лишению свободы за мошенничество с использованием банковской карты. Как установили следствие и суд, мужчина нашел около магазина чужую банковскую карту, а затем 20 раз расплатился ей за продукты, алкоголь, табак и оплату такси на общую сумму 11,5 тысяч рублей. Свою вину мужчина признал в полном объеме и раскаялся. В итоге