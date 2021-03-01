Около 7 утра 1 марта загорелся двухквартирный жилой дом барачного типа в посёлке Болдино Петушинского района. На место прибыли пожарные подразделения. Из здания валил черный густой дым.

Около 7 утра 1 марта загорелся двухквартирный жилой дом барачного типа в посёлке Болдино Петушинского района. На место прибыли пожарные подразделения. Из здания валил черный густой дым. Огнеборцы не дали распространиться пламени на весь дом и потушили пожар на 25 квадратных метрах. От огня пострадала внутренняя отделка и имущество дома. Без жертв не обошлось. На