Возможность подключиться к инженерным сетям появилась у жителей Лобково, Тургенево, Сущево, Осташкино и Дворики.

Во Владимирской области в пяти деревнях Александровского района введён в эксплуатацию газопровод высокого давления. Возможность подключиться к инженерным сетям появилась у жителей Лобково, Тургенево, Сущево, Осташкино и Дворики.Его протяжённость составила 12,1 километра. Коммуникации снабжены пятью шкафными газорегуляторными пунктами. Участок построен за счёт надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям АО «Газпром газораспределение Владимир».Голубое топливо теперь может прийти в 400 домов и квартир указанных деревень. При этом появилась возможность отапливать ФАП и ДК в Лобково природным газом.Газификацию района планируется продолжать. На очереди ещё 600 человек в соседних населённых пунктах.