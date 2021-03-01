Из незаконного оборота полицейскими изъята марихуана.

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).Фигурант был задержан сотрудниками полиции в декабре прошлого года в результате проведения оперативных мероприятий. В ходе досмотра полицейские изъяли у задержанного пакет, в котором находились полимерные свертки с растительным содержимым.Проведенной впоследствии экспертизой подтверждено, что внутри находилось наркотическое средство «марихуана», общей массой 115,75 гр.Мужчина пояснил, что приобрел наркотик для личного потребления.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.