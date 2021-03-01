Ремонтируют мост через реку Войнинга уже второй год.

Ремонтируют мост через реку Войнинга уже второй год.И все, кто перемещается между Судогдой и Владимиром наблюдают за этим долгостроем. В прошлом году весь год ремонтировали южную полосу, а в этом взялись за северную. Поторопить процесс не помогла даже смена подрядчика. Естественно, разобранная северная полоса моста сейчас отгорожена бетонными плитами. Именно в одну из них утром 26 февраля и врезался рейсовый автобус, сообщает паблик .Авто отметил, что в 2019 году аналогичный мост через реку Сойма отремонтировали за пару месяцев. Если так будет продолжаться и дальше, то эта авария с автобусом явно не последняя