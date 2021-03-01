К паводку готовы. Об этом заявили в МЧС. В “тревожном” ведомстве отчитались о подготовке к предстоящему половодью. По прогнозам спасателей, при наихудшем сценарии в зону подтопления

К паводку готовы. Об этом заявили в МЧС. В “тревожном” ведомстве отчитались о подготовке к предстоящему половодью. По прогнозам спасателей, при наихудшем сценарии в зону подтопления могут попасть 22 населенных пункта и 28 участков автомобильных дорог. Более того, 30 поселений могут оказаться отрезанными от цивилизации. Чтобы этого не случилось, в некоторых районах области начались инженерные