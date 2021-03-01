Половодьем в этом году от «большой земли» в регионе может быть отрезано до 30 населённых пунктов.

В белом доме обсудили вопросы подготовки к весеннему половодью и пожароопасному периоду.Половодьем в этом году от «большой земли» в регионе может быть отрезано до 30 населённых пунктов, а в зоны подтопления рискуют попасть 22 населённых пункта в 14 муниципальных образованиях и 28 участков автомобильных дорог. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС по Владимирской области Пётр Денисов.Для минимизации рисков нарушения жизнеобеспечения этих территорий органы местного самоуправления проводят целый ряд мероприятий. В частности, рассматривается возможность досрочной выплаты пенсий местным жителям, планируется подготовка к нестандартным условиям социальных объектов, заготовка запасов медикаментов и продуктов питания.Для обеспечения безопасного ледохода в регионе запланировано несколько инженерных мероприятий: распиловка льда в Вязниковском районе, чернение льда в Кольчугинском районе, расчистка русел рек.При мониторинге паводковой обстановки сейчас используются 11 гидропостов и 16 водомерных линеек. Планируется и авиамониторинг с применением трёх квадрокоптеров и вертолёта МЧС России.В целях подготовки к прохождению пожароопасного периода 2021 года будет проверена готовность муниципальных образований к реагированию на природные пожары.По статистическим данным, в прошлом году количество природных пожаров в регионе по сравнению с 2019 годом снизилось на 28 процентов, а их общая площадь уменьшилась вдвое.На заседании была озвучена и обстановка по техногенным пожарам. С начала года в области зарегистрировано более 350 пожаров. Огонь унёс жизни 30 человек. В спасательном ведомстве отмечают: причинами пожаров с гибелью людей остаются неосторожное обращение с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, печей и дымоходов.Для сокращения числа пожаров органам местного самоуправления рекомендовано провести комплекс дополнительных профилактических мер, активизировать работу по оборудованию мест проживания многодетных семей, одиноких граждан и инвалидов автономными пожарными извещателями, а также усилить работу по информированию населения.